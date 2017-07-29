  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Temmuz 2017 20:50

Şanlıurfada koca dehşeti: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, babasının evinin önünde kurulan semt pazarında karşılaştığı eşi ve kızına kurşun yağmuruna tuttu. Öfkeli kocanın eşi olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybetti.

Video Galeri
İstanbul abluka altına alındı! Dev huzur operasyonu
İstanbul abluka altına alındı! Dev huzur operasyonu
Video Galeri
Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü
Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü
Video Galeri
Tacizciyi böyle yumrukladı
Tacizciyi böyle yumrukladı
Video Galeri
Kağıthanede büyük uyuşturucu operasyonu
Kağıthanede büyük uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Pilot ile kule arasında ilginç balon diyaloğu
Pilot ile kule arasında ilginç balon diyaloğu
Video Galeri
Canlı yayında saçları yandı
Canlı yayında saçları yandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM