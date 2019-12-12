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  3. 12 Aralık 2019 14:35

Şanlıurfa'da korkutan patlama

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde trafoya ait pano, aşırı yüklenme nedeniyle önce alev aldı, ardından patladı. Cep telefonuna yansıyan patlama paniğe yol açarken, mahalleye uzun süre enerji verilmedi.

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