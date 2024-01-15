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Şanlıurfa’da korkutan yangın

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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