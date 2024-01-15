Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa’da korkutan yangın Şanlıurfa’da korkutan yangın 15 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 16:15 Güncelleme: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:15 Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a53005c12e4fdbc3032ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayasofya'da yeni dönem: Turistik ziyaretler başladı İmamoğlu'ndan Soylu'ya ''pısırık pısırık cevaplar gönderiyor'' 78 hedef, 77 terörist daha etkisiz hale getirildi İşçileri taşıyan 2 otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl tamamen buz tuttu Fon vurgunu davasında üçüncü duruşma: Semih Kaya kaç para aldığını açıkladı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı ediliyor ''Elinin hamuruyla erkek işine karışma'' diyenleri utandırdılar Bir ilimiz dondu! Sıcaklık eksi 29 dereceye düştü