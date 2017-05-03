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  3. 03 Mayıs 2017 22:20

Şanlıurfada maç sonrası ortalık savaş alanına döndü

Şanlıurfaspor’un Balıkesirspor’a kendi sahasında 3-2 yenildiği karşılaşma sonrası ortalık savaş alanına döndü. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

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