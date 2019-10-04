  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Ekim 2019 15:50

Şanlıurfa'da ÖSO toplantısı: Tek çatı altında toplandılar

Suriye'de ÖSO gruplarının komutanları Şanlıurfa'da bir araya geldi. Tek çatı altında toplanarak düzenli orduya geçiş yapan ÖSO grupları, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı.

Video Galeri
Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı
Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı
Video Galeri
Akşener açıkladı ! Millet İttifakı'nda kriz mi var ?
Akşener açıkladı ! Millet İttifakı'nda kriz mi var ?
Video Galeri
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için evinde keşif yapıldı
Video Galeri
Demet Akalın'dan Hadise'ye: Yazık ona
Demet Akalın'dan Hadise'ye: Yazık ona
Video Galeri
İBB Sözcüsü Ongun ''Bu haberi TV'de göremezsiniz'' diyerek müjdeyi verdi
İBB Sözcüsü Ongun ''Bu haberi TV'de göremezsiniz'' diyerek müjdeyi verdi
Video Galeri
Esenyurt'ta yol çöktü
Esenyurt'ta yol çöktü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM