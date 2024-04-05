Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı 05 Nisan 2024 Cuma Saat: 23:00 Güncelleme: 05 Nisan 2024 Cuma 23:00 Şanlıurfa'da otogarda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri polis on kişi ise yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661058747f0f22b8f6099593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı İstanbul Havalimanı tıklım tıklım doldu Çıplak görüntülü şantajla tehdit edilen yalancı tanık her şeyi itiraf etti Erdoğan'ın ilk rakibi belli oldu! İstanbul'da yine trafik magandası şiddeti kamerada Kiraya yüzde 25 zam zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü