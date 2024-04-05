Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa'da otogarda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, biri polis on kişi ise yaralandı.

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