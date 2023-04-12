Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 08:15 Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Halfeti, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64363e6711b9c02ce52c5b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı Togg servis ve teslimat noktaları Yavaş: ''Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist'' Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! Medyada yapay zeka devrimi: Haberleri sanal spiker sunacak