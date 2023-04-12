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Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Halfeti, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi.

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