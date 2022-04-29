Şanlıurfa'da 'şeriat' çağrısına soruşturma

Şanlıurfa Balıklıgöl'de İsrail'i protesto etmek için toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açarak şeriat çağrısında bulunmasıyla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

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