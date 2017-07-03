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  3. 03 Temmuz 2017 20:15

Şanlıurfada sıcaklık rekoru

Kavurucu Afrika sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye devam ederken, Şanlıurfa'da sıcaklık rekoru kırıldı.Birkaç gün önce 60 dereceyi gösteren termometreler, bugün 61'i gösterdi.

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