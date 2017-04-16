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  3. 16 Nisan 2017 00:50

Şanlıurfada silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden 2’si hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.

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