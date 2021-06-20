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Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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