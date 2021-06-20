Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 10:25 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ceed68c58e633ab078dc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı Nejat İşler siyasete girdi... İşte katıldığı parti Mahkeme market tacizcisini serbest bıraktı! İstanbul'da turistler turistleri soydu! İnanılmaz hırsızlık kamerada İstanbul'da balkonda can pazarı! Kurtulmak için 5. kattan atladılar Türkiye'nin ''Sakin Şehir'' lakaplı noktası tatilcileri bekliyor 15 yıllık Arka Sokaklar'a veda... Bu açıklamalar sevenlerini üzdü AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı KONDA'dan çok konuşulacak Erdoğan ve AK Parti analizi