Şanlıurfa’da tek teker şovu yürekleri ağza getirdi
28 Nisan 2019 16:20
Şanlıurfa’da tek teker şovu yürekleri ağza getirdi
Şanlıurfa’da yokuş yukarı motosikletin önünü kaldırarak şov yapan motosikletli genç, hem kendisinin hem de arkasındaki çocuğun hayatını tehlikeye attı. Eyyübiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi’nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir motosikletli, yaklaşık 60 kilometre yokuş yukarı ilerlediği yolda akrobatik hareketler yaptı. Hem kendisinin hem de arkasında oturan çocuğun hayatını hiçe...