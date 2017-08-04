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  3. 04 Ağustos 2017 00:15

Şanlıurfada trafik kazası: 18 yaralı

Şanlıurfa’da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

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Başkentte sanayi bölgesinde yangın
Başkentte sanayi bölgesinde yangın
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Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı
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Ankaradan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Ankaradan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
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Konya'da sel arabayı böyle sürükledi
Konya'da sel arabayı böyle sürükledi
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Vietnamda sel: 7 ölü
Vietnamda sel: 7 ölü
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Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda
Oğlunu öldüren babanın yakalanma anı kameralarda
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