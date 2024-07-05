Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa’da yangın: 16 mahallede binlerce kişi elektriksiz kaldı Şanlıurfa’da yangın: 16 mahallede binlerce kişi elektriksiz kaldı 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 12:21 Şanlıurfa'da meydana gelen anız yangını sonrasında Dicle Elektrik tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen 16 mahalle elektriksiz kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6687bb15566073c88107fbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var Oteller doldu, bir şehir çadır kente döndü Bu tezgâh 5 çocuk büyütüp evlendirdi Sel suları kahveyi yuttu ama onlar kahvedeki okey keyfini bozmadı Arap turistlerin Türkiye'deki yeni adresi belli oldu Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu sosyete işkembecisinden kovuldu Kayıp çocuklar ortalığı ayağa kaldırdı: Gerçek ortaya çıktı Burası Iğdır: Yıldırımın çarpan 2 kardeşi toprağa gömerek kurtardılar IŞİD'in finansmancıları Türkiye'de yakalandı