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  3. 25 Mayıs 2017 00:15

Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Video Galeri
1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
Video Galeri
Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
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Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
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Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı
Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı
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Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu
Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu