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  3. 17 Haziran 2019 12:38

Şanlıurfa'daki aşiret katliamının görüntüleri şoke etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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