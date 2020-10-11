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  3. 11 Ekim 2020 10:05

Şanlıurfalı Hikmet, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt programa damgasını vurdu. 250 bin liralık soruya doğru cevap veren Karakurt, gelecek bölümde büyük ödül için yarışacak.

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