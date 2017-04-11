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  3. 11 Nisan 2017 08:20

Şanlıurfanın düşman işgalinde çekilmiş ham görüntüler ilk kez yayımlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, “Bu video bugüne kadar hiçbir şekilde günyüzü görmemiştir. Bu görüntüler Urfa’nın kurtuluşunda çekilmiş orijinal görüntülerdir" dedi.

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