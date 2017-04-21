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  3. 21 Nisan 2017 17:45

Şanlıurfanın Suruç ilçesinde patlama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir patlama meydana geldi.

Video Galeri
Başkente şehit ateşi düştü
Başkente şehit ateşi düştü
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Manisada bir korkutan deprem daha
Manisada bir korkutan deprem daha
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'Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur'
'Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur'
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Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017’de
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017’de
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Edremitte helikopter kazası
Edremitte helikopter kazası
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'Sürdürülebilirlik, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız bir sorumluluk'
'Sürdürülebilirlik, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız bir sorumluluk'