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  3. 28 Nisan 2017 23:20

Şanlıurfaya zırhlı araç sevkiyatı

Tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Kilis’te bulunan zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor.

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