Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:15 Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420b5ee63607079e472305b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik! Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu