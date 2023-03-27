için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç

Şanlıurfa'yı yine sel vurdu! Manzara korkunç

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik!
Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı
İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi
Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar
Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler
İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı
TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi
Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu
Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu