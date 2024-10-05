Anasayfa Video Galeriler Gündem Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... Şans eseri bulundu, bir köyün geçim kaynağı oldu... 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 10:46 Artvin'in Zekeriya köyünde keşfedilen ve değeri oldukça yüksek olan bal, köylünün birinci gelir kaynağı haline geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6700eec042254842eb0a5f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin bir dev gölü daha buhar oldu CHP'li Gülşah Durbay'dan iğrenç iftiraya karşı dava yağmuru 19 ilde dev operasyon: Onlarca gözaltı var Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna sert tepki: ''Kalbim sıkışarak izledim'' Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi Platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 4 yaralı E-5'te cip dehşeti: Araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi Erdoğan ''Hamas ve Hizbullah bahane'' deyip İsrail'in planını açıkladı İstanbul'da vahşet: Kadının başını kesip surlardan attı