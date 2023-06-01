  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay

Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay

Güncelleme:

İstanbul Ataşehir'de sokak kesişiminde çarpışan iki otomobil savruldu, o sırada kaldırımda yürüyen kadın şans eseri kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kan donduran kaza: Otomobil 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi
Seralara dadanan çakal köylülerin kabusu oldu
İstanbul Metrosu'nda arıza!
Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu
Yol, kamyonu yuttu
Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu
Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti
Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü