Anasayfa Video Galeriler Gündem Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:20 Güncelleme: 01 Haziran 2023 Perşembe 12:20 İstanbul Ataşehir'de sokak kesişiminde çarpışan iki otomobil savruldu, o sırada kaldırımda yürüyen kadın şans eseri kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647862dc302f8035c37470b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kan donduran kaza: Otomobil 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi Seralara dadanan çakal köylülerin kabusu oldu İstanbul Metrosu'nda arıza! Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü