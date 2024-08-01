''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti

İzmir'de bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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