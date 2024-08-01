Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 16:06 İzmir'de bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab88717220ef94c103f143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü İstanbul'da hastanede doktora saldırı: Ortalık savaş alanına döndü Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor