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  3. 29 Ekim 2018 13:55

"Sansasyonel sağlık haberleri hastalık hastası yapabiliyor"

Öğretim Görevlisi Şaban Karayağız, sansasyonel dil kullanılan sağlık haberlerinin, hastalık hastalığı adı verilen psikiyatrik bozukluğun görülme sıklığını artırdığını belirtti.Psikiyatride kaygı bozukluğu çerçevesinde değerlendirilen ‘hastalık hastalığını’, en ufak rahatsızlığın altında bile ölümcül hastalıklar olduğunu düşünerek defalarca kez aynı branşta farklı doktorlara gitmek olarak...

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