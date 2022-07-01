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Sansür, tehdit, yaptırım... Üniversitelileri durduramadılar!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları dekanlığın sansürüne rağmen orijinal Hekimlik Andı metnini okudu. Genç doktorların andı bitirememesi için perdenin indirildiği, ışıkların kapatıldığı görüldü.

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