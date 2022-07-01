Anasayfa Video Galeriler Gündem Sansür, tehdit, yaptırım... Üniversitelileri durduramadılar! Sansür, tehdit, yaptırım... Üniversitelileri durduramadılar! 01 Temmuz 2022 Cuma Saat: 14:30 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları dekanlığın sansürüne rağmen orijinal Hekimlik Andı metnini okudu. Genç doktorların andı bitirememesi için perdenin indirildiği, ışıkların kapatıldığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bedad72008f54df63320b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram öncesi İstanbul'da alarm! Bilim Kurulu üyesi açıkladı Taksimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - İhlas Haber Ajansı Sel kurbanı Busenur'un son sözleri ortaya çıktı İstanbul'da eski sevgili dehşeti! Döverek kaçırmaya çalıştı İstanbul'da gemide yangın paniği Artık yatacak yer kalmadı, sokakta sabahlıyorlar İstanbul'da yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü 24 ilde ''Tümör'' operasyonu! 284 gözaltı NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran soru!