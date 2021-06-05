Anasayfa Video Galeriler Gündem Sapık kamerada! Adım adım takip edip üstüne atlayıp taciz etti! Sapık kamerada! Adım adım takip edip üstüne atlayıp taciz etti! 05 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 18:00 Bursa'da günün erken saatlerinde sokakta yalnız yürüyen kadınları hedef alan zanlı, adım atım takip ettiği kadınlara saldırıp taciz etti. O anlar an be an kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bb9188cb523e021e623983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''normalleşme'' yoğunluğu... Trafik durma noktasına geldi Metroda korkunç anlar! 2 aylık bebek metro ile platform arasına düştü Şile'de can pazarı... Boğulmaktan böyle kurtuldular! ''Korona virüs var dediler geldik'' düğününden skandal görüntüler Erzurum'da üretilen alabalıklar Karadeniz'de satılıyor İstanbul'da korkunç olay: Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı FSM Köprüsü'nde yangın paniği! Trafik durma noktasına geldi Müge Anlı'da ''büyülü sucuk'' iddiası sosyal medyayı salladı İzmir'de vahşet: Birinin başı kesilmiş, diğerleri gömülmüş