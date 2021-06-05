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  4. Sapık kamerada! Adım adım takip edip üstüne atlayıp taciz etti!

Sapık kamerada! Adım adım takip edip üstüne atlayıp taciz etti!

Bursa'da günün erken saatlerinde sokakta yalnız yürüyen kadınları hedef alan zanlı, adım atım takip ettiği kadınlara saldırıp taciz etti. O anlar an be an kameralara yansıdı.

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