Sapık kamerada! Adım adım takip edip üstüne atlayıp taciz etti!

Bursa'da günün erken saatlerinde sokakta yalnız yürüyen kadınları hedef alan zanlı, adım atım takip ettiği kadınlara saldırıp taciz etti. O anlar an be an kameralara yansıdı.

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