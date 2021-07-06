  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu

Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu

Yalova'da yaşanan olayda, genç bir kadını kafasına takan zanlı daha önce gece yarısı kapısını çaldığı kadının bu sefer çatısına tırmanırken görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım
Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde
Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı!
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi
Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi
İskenderun Körfezi'nde hortum kamerada
Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı
Damada 5 bin adet 5 TL taktılar... Nedeni şaşırttı