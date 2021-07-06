Anasayfa Video Galeriler Gündem Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 06:55 Yalova'da yaşanan olayda, genç bir kadını kafasına takan zanlı daha önce gece yarısı kapısını çaldığı kadının bu sefer çatısına tırmanırken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e3d42911a2b000020a7b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi İskenderun Körfezi'nde hortum kamerada Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı Damada 5 bin adet 5 TL taktılar... Nedeni şaşırttı