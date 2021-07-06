Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu

Yalova'da yaşanan olayda, genç bir kadını kafasına takan zanlı daha önce gece yarısı kapısını çaldığı kadının bu sefer çatısına tırmanırken görüntülendi.

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