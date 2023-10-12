Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı

Sakarya’da bir lise öğrencisi sosyal medyadan takip ettiği kızın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra silahla okul önünde ateş açması sonrasında bir lise öğrencisi ayağından vurularak yaralandı.

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