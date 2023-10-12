Anasayfa Video Galeriler Gündem Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı 12 Ekim 2023 Perşembe Saat: 08:25 Güncelleme: 12 Ekim 2023 Perşembe 08:25 Sakarya’da bir lise öğrencisi sosyal medyadan takip ettiği kızın erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra silahla okul önünde ateş açması sonrasında bir lise öğrencisi ayağından vurularak yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6527834211b6d363c54bf023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas 3 İsrailli esiri serbest bıraktı İngiliz Bakan'ın İsrail'deki panik anları kamerada İspark otopark ücretlerine zam geldi İğrenç olay! Voleybol hocası tacizden tutuklandı Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı İzmir'de uyuşturucu kuryesi polisi şoke etti Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 5 bin yıllık İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu