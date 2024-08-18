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Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu

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Antalya'da kız arkadaşından ayrılan bir kişi kız arkadaşının evinin yakınından ayrılmayınca önce olay yerine gelen polise direndi ardından kendisini vurdu.

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