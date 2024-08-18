Anasayfa Video Galeriler Gündem Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 21:21 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:21 Antalya'da kız arkadaşından ayrılan bir kişi kız arkadaşının evinin yakınından ayrılmayınca önce olay yerine gelen polise direndi ardından kendisini vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c23bc55b424305e20662a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler... Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL