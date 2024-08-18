Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu

Antalya'da kız arkadaşından ayrılan bir kişi kız arkadaşının evinin yakınından ayrılmayınca önce olay yerine gelen polise direndi ardından kendisini vurdu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c23bc55b424305e20662a7" allowfullscreen></iframe>