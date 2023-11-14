Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarallar suç örgütü çökertildi Sarallar suç örgütü çökertildi 14 Kasım 2023 Salı Saat: 14:54 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 14:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes' operasyonları kapsamında Sarallar Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6553601442f83e7bce03411b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı: Kanlı takip kamerada! Yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da E-5'i birbirine kattı Türkiye'nin 3 mahallesi referanduma gidiyor İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz Gaziantep'te 7 katlı bina çöktü! Panik anları kamerada