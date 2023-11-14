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Sarallar suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kafes' operasyonları kapsamında Sarallar Grubu'nun çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

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