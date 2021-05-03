Sarallar suç örgütüne yeni operasyon

İstanbul'da ‘Sarallar’ organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri İnterpol tarafından aranan ve Makedonya’da yakalanan şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

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