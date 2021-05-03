  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sarallar suç örgütüne yeni operasyon

Sarallar suç örgütüne yeni operasyon

İstanbul'da ‘Sarallar’ organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri İnterpol tarafından aranan ve Makedonya’da yakalanan şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı
Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!
Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!
İhracatta tüm zamanların rekoru
Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi!
İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü!
Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda!
Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı