Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Sarallar suç örgütüne yeni operasyon 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:11 İstanbul'da ‘Sarallar’ organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri İnterpol tarafından aranan ve Makedonya’da yakalanan şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fcc3f8e336c772e3b66a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! İhracatta tüm zamanların rekoru Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda! Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı