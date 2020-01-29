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  3. 29 Ocak 2020 13:05

Saran'dan Elazığlı gençlere büyük müjde

Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar devam ederken bir güzel haber de ünlü iş insanı Sadettin Saran'dan geldi.

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