Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 14:50 İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d040181043251feb7b3a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksiciden polisin önünde yolcuya fırça İstanbul'da yeni yıl böyle başladı: 11 araç birbirine girdi! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı İstanbul'da doktora aşı dayağı Yeni yılın ilk ''yan bakma'' kavgasında kan aktı: 1 ölü! İrem Derici'den canlı yayına damgasını vuran itiraf Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı İstanbul'da skandal görüntü! Otopark ağzına kadar otomobil dolu Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ?