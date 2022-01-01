Sarı zam kuyruğu böyle görüntülendi

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d040181043251feb7b3a23" allowfullscreen></iframe>