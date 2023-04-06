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  4. Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz''

Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz''

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CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül‘ü TDP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Sarıgül, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

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