Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'' Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'' 06 Nisan 2023 Perşembe Saat: 14:00 Güncelleme: 06 Nisan 2023 Perşembe 14:00 CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül‘ü TDP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Sarıgül, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642ea6623eb4602df67f4b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı Taciz sanığına cezada ''saygın tutum'' indirimi Teravih kıldıran imamın üstüne atladı Adliye önünde meydan savaşı çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı TOGG ilk sevkiyat görüntülerini paylaştı İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada Türkiye'nin yaz tatili cenneti bembeyaz! Sahili görenler gözlerine inanamadı Dolu yağışı bastırdı İzmir beyaza büründü