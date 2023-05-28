Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!'' Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!'' 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 15:05 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 15:05 CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandıktan sonra "Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64734384f737a23bf9155673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Binali Yıldırım'dan sandık başında eşine güldüren soru Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum'' Erdoğan oy kullanırken, tartışma çıktı! Oyunu kullanan Cem Yılmaz ile görevliler arasında güldüren anlar Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne gözaltına alındı Masaj salonunda dehşet! Ölü ve yaralılar var