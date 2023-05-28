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Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!''

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandıktan sonra "Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!" dedi.

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