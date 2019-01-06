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  3. 06 Ocak 2019 16:25

Sarıgül'ün Mecidiyeköy buluşmasına binlerce kişi akın etti

CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday adayı olan Mustafa Sarıgül, Mecidiyeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilgin Pro
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