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  4. Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı!

Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı!

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı.

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