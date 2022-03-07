Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı!

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı.

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