Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı! Sarılarak oturan gençlere ''Neden sevişiyorsunuz'' diyerek saldırdı! 07 Mart 2022 Pazartesi Saat: 22:20 Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62265af2483ea642e97007a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosikletliden pes dedirten yöntem: Plakasını böyle kapattı! İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Yaralılar var Yunanistan'daki göçmen kampı terör yuvasına döndü Zayıflamak uğruna ölümden dönmüştü: Seren Serengil açıklamalarıyla şoke etti Seren Serengil Gülşen’e özenince, linç edildi Netflix'in yerli yapımı Sen Yaşamaya Bak'tan ilk fragman geldi 4 çocuk annesi kadına kanlı pusu! İstanbul'un milyonlarca liralık villalarında korku dolu bekleyiş İlahiyatçı Emine Şenlikoğlu'ndan Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler