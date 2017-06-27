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  3. 27 Haziran 2017 20:45

Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu

Sarıyer’de önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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