Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
23 Haziran 2019 17:10
Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
Sarıyer’de köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, görevlilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 2 aylık yavru köpeğini de oy kullanacağı okula getiren Berk Tunç, kabine girerken köpeğini sandık görevlilerine emanet etti. Sarıyer’de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde köpeğiyle oy kullanmaya gelen bir vatandaş, renkli görüntülere sahne oldu. 2 aylık köpeği ’Met’ ile...