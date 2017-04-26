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  3. 26 Nisan 2017 10:50

Sarıyerde değnekçiler vatandaşa saldırdı

Sarıyer'de yol kenarına park eden araçlardan para isteyen değnekçiler, bir vatandaşı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler
Ayşe teyzenin elini ayağını zehirlediler
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Prof. Dr. Kemal Yelekçi'den Aşkın Kimyası semineri
Prof. Dr. Kemal Yelekçi'den Aşkın Kimyası semineri
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Otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada
Otobüs şoförüne tekme tokat dayak kamerada
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Kuleli Askeri Lisesi havadan görüntüledi
Kuleli Askeri Lisesi havadan görüntüledi
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İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı
İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı
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Ehliyetsiz vale dehşeti kamerada
Ehliyetsiz vale dehşeti kamerada