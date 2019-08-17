Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 6 katlı bina boşaltıldı
17 Ağustos 2019 16:35
Sarıyer’de iki ana kolonu patlayan 6 katlı bina boşaltıldı
Sarıyer Bahçeköy’de 39 dairenin olduğu 6 katlı bir binanın dün akşam saatlerinde iki ana kolonu patladı. Olay sonrasında binada yaşayan 120 vatandaş polis, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bina belediye ekipleri tarafından mühürlenirken, vatandaşlar ise sosyal tesislere yerleştirildi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Doğanbey Caddesi üzerinde meydana...