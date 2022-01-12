Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:56 İstanbul Sarıyer'de iki İETT otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb3d6b6d9b376de28dcf7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!