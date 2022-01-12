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Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de iki İETT otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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