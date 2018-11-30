Sarıyer’de istinat duvarı çöktü, bir ev zarar gördü
30 Kasım 2018 12:15
Sarıyer’de istinat duvarı çöktü, bir ev zarar gördü
İstanbul Sarıyer’de 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Olay, Sarıyer Eski Zekeriyaköy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Duvar çöktüğü sırada evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi...