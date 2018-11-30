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  3. 30 Kasım 2018 12:15

Sarıyer’de istinat duvarı çöktü, bir ev zarar gördü

İstanbul Sarıyer’de 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Olay, Sarıyer Eski Zekeriyaköy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı nedeniyle bir evde hasar oluştu. Duvar çöktüğü sırada evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi...

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