Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi

CHP'li milletvekili, Erdoğan'ın bu videosunu ''herkes izlesin'' diyerek paylaştı

Bakan Soylu'ya çok zor ''şehit'' ve ''Suriyeli'' sorusu!

İmamoğlu'ndan ders gibi sözler: ''Bize oy versin, vermesin 16 milyon için yapıyoruz''