Anasayfa Video Galeriler Gündem Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 18:40 İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61129de9fd06101efc04e4cf" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak Kilosu 500 lira! Peribacalarında üretip satıyor Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi İstanbul Sarıyer'de orman yangını Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !''