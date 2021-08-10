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Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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