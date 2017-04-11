  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Nisan 2017 08:50

Sarıyerde torbacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi.

Video Galeri
Şanlıurfanın düşman işgalinde çekilmiş ham görüntüler ilk kez yayımlandı
Şanlıurfanın düşman işgalinde çekilmiş ham görüntüler ilk kez yayımlandı
Video Galeri
Polisten kaçarken Yeşilırmakta kayboldu
Polisten kaçarken Yeşilırmakta kayboldu
Video Galeri
Kazada iki ayağı kırılan atın başında saatlerce bekledi
Kazada iki ayağı kırılan atın başında saatlerce bekledi
Video Galeri
Suriye rejim güçlerinden İdlibe fosfor gazlı saldırı
Suriye rejim güçlerinden İdlibe fosfor gazlı saldırı
Video Galeri
Adanada iki kadın öldürüldü
Adanada iki kadın öldürüldü
Video Galeri
İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı
İsrail askerleri Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı