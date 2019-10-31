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  3. 31 Ekim 2019 17:50

Sarıyeri'de tünel girişini su bastı

Türkiye yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Beykoz'da kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

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