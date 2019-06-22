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  3. 22 Haziran 2019 18:52

Sarıyer'in Youtube kanalı konuğu İmamoğlu'ydu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç YouTube kanalında yayınlanan son videoda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu konuk etti.

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