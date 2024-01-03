Anasayfa Video Galeriler Gündem Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 08:50 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 08:50 Diyarbakır’da bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu korkunç bir ölümden son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6594f5afe9140e36b6098303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi zehirlendi GTA'dan bölüm değil gerçek: İstanbul'da akıl almaz saldırı! Cemaatin öğrenci yurdunda çocuklara dayak kamerada! Sergen Yalçın'ın Antalyaspor antrenmanındaki bu sözleri gündem oldu İstanbul'daki intihar girişiminin altından mide bulandıran iddialar çıktı Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama Hablemitoğlu suikastı şüphelisine ikinci gözaltı Türkiye'de İsrail için casusluk yapan 33 kişi yakalandı Deprem Uyarı Sistemi 7.6'lık depremi önceden haber verdi