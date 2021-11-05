Anasayfa Video Galeriler Gündem Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 14:21 Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Zeynep Bastık'la dansı olay olan Edis, bu sefer kalçasıyla gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618513a1f49f7f7c74001d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef! İstanbul'da 5 katlı binada patlama Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Bakan Bilgin'den asgari ücret için yeni açıklama Avlanması yasak balıklar tezgaha düştü! Şifa olsun diye alıyorlar Bakan Özer açıkladı; öğretmenler için de ara tatil: ''Eğitimler online olacak'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca