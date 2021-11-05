Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Zeynep Bastık'la dansı olay olan Edis, bu sefer kalçasıyla gündem oldu.

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